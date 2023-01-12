«На мясо!» – всех молдаван с румынскими паспортами забреют в армию Румынии

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Граждане Молдовы с румынскими паспортами могут быть призваны на военные сборы, либо отправлены в действующую армию Румынии.

Об этом в эфире молдавского радио заявил румынский сенатор Виорел Бадя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон, принятый парламентом и промульгированный президентом, касается всех граждан. Речь идет о всех румынских гражданах. И это не тема для дискуссии», – сказал Бадя.

Он пообещал также способствовать ускорению рассмотрения 100 тысяч заявлений от граждан Молдовы на получение румынского гражданства, заметив, что не видит объективных причин для задержки с их удовлетворением.

Точных данных о том, сколько молдаван имеет румынские паспорта, нет. Предполагают, что это 300-400 тыс чел. (около 10% населения Молдовы). Не исключено, что их заставят воевать на Украине по схеме польских «резервистов».

В июле в Румынии был принят закон, обязывающий граждан, имеющих румынские паспорта становиться на военный учет в военкоматах Румынии. Обладатели румынских паспортов обязаны приехать в Румынию в двухнедельный срок и быть готовыми защищать государство.

Румыния, как страна, входящая в НАТО обязана отчитаться перед верховным командованием североатлантического альянса об имеющихся резервах на случай военных действий, которые постоянно планируют проводить в Пентагоне и Брюсселе. Сейчас в Румынии идет интенсивное наращивание натовского контингента. Туда уже перекинута американская дивизия ВДВ «Кричащие орлы» (5 тыс чел) и французские танки.