НАТО потренируется подавлять протесты жителей сербских анклавов Косово

12.08.2021, Белград, Алексей Топоров

В конце августа оккупационный контингент НАТО в Косово KFOR без согласования Совбеза ООН введет в край дополнительный контингент для отработки сценария по сдерживанию массовых беспорядков.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно заявлению командования KFOR, оккупационный контингент НАТО в Косово намерен с 30 августа по 8 сентября провести масштабные учения по контролю массовых волнений и подавлению беспорядков. С этой целью в край прибудут дополнительные подразделения из Великобритании, Албании, Болгарии, Греции, Италии, Румынии и Турции. Необходимая инфраструктура для вновь прибывших будет создана британским контингентом, который прибудет на место проведения учений 13 августа. При этом KFOR наращивает силы без резолюции Совета безопасности ООН, вопреки существующим процедурам и договоренностям.

Сербский отставной генерал-майор и директор Форума евразийской безопасности Митар Ковач отмечает, что такого рода военные учения никогда не проводятся, если нет оперативных сведений о том, что могут возникнуть определенные кризисные ситуации.

«Сам тип и характер учений говорят о том, как НАТО оценивает будущее ситуации в Косово и Метохии, – отметил эксперт. – Ясно, что нынешнее так называемое правительство в Приштине не готово участвовать в переговорах политическим путем и решать проблемы в Косово, и это видно по последним решениям о приостановке выполнения из Вашингтонских соглашений. По этим причинам мы можем сделать вывод, что НАТО каким-то образом оценивает, что по внутренним причинам, из-за блокады соглашения, а также из-за возможной оккупации северного Косово (сербских анклавов – ред.) режимом Приштины, беспорядки могут вспыхнуть там, где НАТО будет реагировать через KFOR и пресекать инциденты».

Также Ковач обратил внимание, что так называемым «Силам безопасности Косово» (FSK) вход на территорию северных сербских анклавов без согласования с командованием KFOR запрещен, и именно север является зоной ответственности оккупационного контингента. Что лишний раз показывает против кого намерены тренироваться оккупанты, отрабатывая сценарии подавления массовых беспорядков.

«НАТО ведет себя так, как если бы рассматривал Косово и Метохию как свою территорию, место для базирования сил и реализации своей стратегии. Расширение национальных континентов, строительство новых лагерей и баз без одобрения компетентных органов, таких как ООН и Совет Безопасности, отсутствие информации о том, сколько вооруженных сил будет присутствовать в период учений, сведений о которых нет в ежегодном отчете, представленном Советом Безопасности ООН по ситуации Косово и Метохии…. Самостоятельное принятие решений НАТО является проблемой и представляет собой своего рода навязывание воли ведущих стран НАТО в Косово и Метохии», – заключает Ковач.