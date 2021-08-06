Косово официально отказалось от Вашингтонского соглашения Трампа

06.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Ассамблея Косово отклонила проект резолюции прежней правящей «Демократической лиги Косово» об исполнении Вашингтонского соглашения, подписанного Приштиной и Белградом 4 сентября 2020 года при посредничестве экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает EkonomiaOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Только 24 депутат «косовского парламента» из присутствовавших проголосовали за проект резолюции «Демократической лиги Косово», обязывающий новое «правительство» края выполнять ранее подписанное Вашингтонское соглашение . При этом 57 представителей правящего большинства от голосования воздержались, поэтому резолюция не прошла.

Напомним, что согласно Вашингтонскому соглашению Косово обязывалось открыть свое посольство в Израиле в спорном Иерусалиме, что, после форсированного установления дипломатических контактов с еврейским государством и было выполнено. Также Приштина обязывалась заморозить собственную активность и активность своих геополитических партнеров в вопросе признания собственной независимости другими государствами, а также по вопросу вхождения в различные международные организации – ООН, Интерпол, ЮНЕСКО.

И от этого пункта при поддержке новой демократической администрации США и Турции Приштина намерена отказаться. Равно как от данных обязательств по возобновлению транспортного сообщения с Сербией и вхождение в проект «мини-шенгена», получившего ныне название «Открытые Балканы».