Косово официально отказалось от Вашингтонского соглашения Трампа
Ассамблея Косово отклонила проект резолюции прежней правящей «Демократической лиги Косово» об исполнении Вашингтонского соглашения, подписанного Приштиной и Белградом 4 сентября 2020 года при посредничестве экс-президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает EkonomiaOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Только 24 депутат «косовского парламента» из присутствовавших проголосовали за проект резолюции «Демократической лиги Косово», обязывающий новое «правительство» края выполнять ранее подписанное Вашингтонское соглашение. При этом 57 представителей правящего большинства от голосования воздержались, поэтому резолюция не прошла.
Напомним, что согласно Вашингтонскому соглашению Косово обязывалось открыть свое посольство в Израиле в спорном Иерусалиме, что, после форсированного установления дипломатических контактов с еврейским государством и было выполнено. Также Приштина обязывалась заморозить собственную активность и активность своих геополитических партнеров в вопросе признания собственной независимости другими государствами, а также по вопросу вхождения в различные международные организации – ООН, Интерпол, ЮНЕСКО.
И от этого пункта при поддержке новой демократической администрации США и Турции Приштина намерена отказаться. Равно как от данных обязательств по возобновлению транспортного сообщения с Сербией и вхождение в проект «мини-шенгена», получившего ныне название «Открытые Балканы».
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