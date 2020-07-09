09.07.2020,  Москва, Владимир Гладков
 
НАТО, Политика, Прибалтика, Россия
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НАТО прикрылось от русских мультикультурной кашей с плохой координацией


Сформированный для защиты от «российской агрессии» в Эстонии батальон включает в себя представителей девяти стран, однако уровень их координации вместе с хромающим английским ставит под вопрос их боеспособность.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил эксперт по международной безопасности Александр Запольскис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Эстонии стоял батальон. Для справки батальон это от 500 до 800 человек. Стоявший в предыдущей ротации батальон НАТО был сформирован на базе 9 стран. Вы представляете эту кашу: один взвод взяли у немцев, поваров у чехов, медиков у словаков, связистов у британцев, да командный язык английский, но они не все друг друга понимают.

Учения в Норвегии 2018 года, которые замечательно прошли, вы, наверное, видели ролики с закопавшихся в песок на пляже бронетранспортёрами, это надо постараться плавающий бронетранспортёр на высадке закопать в песок.

В ходе учений выяснилось, что связи нет, потому что связисты не понимают, что от них хотят и отвечают на таком английском, что все остальные не понимают куда их отправляют. Учения получились мягко говоря, плохо, потому что такая каша по-другому закончиться не могла», – рассказал Запольскис.


«Из этой каши слепили батальон и отправили на Восточный вал, чтобы защищать западные демократические ценности от возможной атаки российского Мордора. Много ли они там назащищают в такой конструкции?» – добавил эксперт.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга».

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