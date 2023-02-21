НАТО просит Россию пересмотреть сегодняшнее решение Путина

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Решение Москвы приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), о чем сегодня объявил президент Владимир Путин, встревожило Североатлантический альянс.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из выступления на брифинге в Брюсселе генсек НАТО Йенса Столтенберга.

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«Я сожалею, что Россия решила сегодня остановить свое участие в договоре о нераспространении ядерного оружия», – сказал глава НАТО.

По его словам, «таким образом Россия уже не есть членом этого договора».

«И от сегодняшнего дня новые решения относительно START [ДСНВ] уже не существуют. Я хотел бы, чтобы Россия пересмотрела это решение», – призвал Столтенберг.

Напомним, что сегодня Путин объявил о готовности России возобновить ядерные испытания.