«Путин хотел выругаться матом на требования НАТО», – эксперты о послании президента

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному посланию перевел конфликт на Украине на глобальный стратегический уровень. Обвинив Запад в развязывании войны, он указал не только на поставки вооружения киевскому режиму, но и на срыв стратегических договоренностей по безопасности.

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«Но были и конкретные действия. Это расширение НАТО, создание новых позиционных районов ПВО в Европе и Азии. Зонтиком решили от нас прикрыться. Это развертывание военных контингентов, причем не только у границ России. Ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз, как у США. Их сотни, вся планета утыкана. Весь мир был свидетелем того, как они выходили из фундаментальных соглашений в сфере вооружений, включая договор о ракетах средней и малой дальности. В одностороннем порядке разрывали основополагающие решения, поддерживающие мир на планете. Но зачем-то они ведь это делали. Они просто так ничего не делают, как известно», – сказал Путин.

Он напомнил, что в декабре 2021 года Россия направляла США проекты новых договоров по глобальной безопасности, но получила прямой отказ. Более того, была дана отмашка на реализацию агрессивных планов.

Он рассказал, что в начале февраля прозвучало фактически требование от НАТО к России вернуться к выполнению договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), включая допуск западных инспекций российские ядерные оборонные объекты.

«Даже не знаю, как это назвать. Театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И теперь они еще хотят осматривать наши оборонные объекты. В условиях сегодняшнего противостояния это звучит, как какой-то бред. При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают. Наши неоднократные заявки об осмотре остаются без ответа или отклоняются по формальным основаниям. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель – нанести стратегическое поражение России. И после этого они как ни в чем ни бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим», – сказал Путин.

Президент проинформировал слушателей о том, что им неделю назад подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования

«Они и туда собираются сунуть свой нос? И думают, мы так просто их туда пускать будем?», – поинтересовался Путин.

Он подчеркнул, что поддерживает стремление НАТО стать участником договора по СНВ, который в свое время способствовал ядерной разрядке, поскольку Великобритания и Франция обладают значительными ядерными потенциалами. Но пока заявления Альянса, по его мнению, звучат как ультиматум, поскольку сопровождаются громогласными намерениями нанести стратегическое поражение России.

«Верх лицемерия и цинизма или верх глупости. Ну, идиотами их не назовешь. Они все-таки неглупые люди. Хотят нам стратегическое поражение нанести и лезут на наши объекты. В этой связи вынужден заявить, что Россия приостанавливает свое участие в договоре по СНВ», – сказал Путин.

Зал встретил его заявление аплодисментами.

«И не нужно пытаться вновь всем врать, строить поборников мира и разрядки. Мы же знаем всю подноготную, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов в США. В этой связи некоторые деятели в Вашингтоне (нам это доподлинно известно) задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. В том числе, с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть. В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Первыми мы этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», – резюмировал Путин.

Зал снова зааплодировал.

У российских либералов стратегические заявления президента вызвали истерическую панику.

«Да-да, очень вдохновляюще, особенно про ядерку и приостановку СНВ, гойда!», – попыталась съязвить в своем ТГ-канале скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

«Выход из СНВ-3 (де-факто приостановка — это выход) и фактически данная Путиным команда на возобновление ядерных испытаний — это и есть ответ на Мюнхен и Киевскую речь Байдена. Резкое поднятие ставок», – считает политолог Максим Жаров.

Военный эксперт Игорь Коротченко внес конкретику в слова президента.

«Россия возобновляет свою деятельность на полигоне на Новой Земле, ведет полномасштабную подготовку к возобновлению подземных ядерных испытаний – но пока без практических взрывов. Приостановка участия РФ в Договоре СНВ-3 означает возможность наращивания российского ядерного арсенала до суммарного уровня СЯС США + СЯС Франции + СЯС Великобритании, а также полный запрет на работу американских инспекционных групп. Состояние СЯС России и их потенциал должен позволить в случае агрессии со стороны Запада полностью уничтожить США, Великобританию и Францию, а также нанести неприемлемый ущерб другим странам НАТО и их сателлитам», – написал Коротченко.

Политики и политические эксперты оценили мощный эффект стратегического заявления Путина.

«Неприятным же открытием для наших западных коллег становится то, что плацдарм для противостояния России, созданный из по ошибке отделенного осколка Российской империи – Украины, будет уничтожен. Мы любой ценой защитим наш суверенитет и право на самостоятельное принятие решений – как жить нам и нашим потомкам. Поэтому приостановка участия России в договоре СНВ – манифест того, что пытаться манипулировать нами и играть нечестно с нами не стоит», – полагает вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

«Это предупреждение: курс Запада на стратегическое поражение России является несовместимым с сохранением действующей системы глобальной ядерной безопасности, важнейшей частью которой является договор СНВ-3», – считает сенатор РФ Алексей Пушков.

«Владимир Владимирович хочет выругаться матом на требования НАТО осматривать наши оборонные объекты. Но сдерживается. Говорит просто «бред». И отмечает, что Запад стоит за ударами по аэродромам стратегической авиации. Они думают все так просто, усмехается Путин, говоря о том, что подписал постановку на боевое дежурство новых комплексов. И предложил стать НАТО участником СНВ. Намек, что из СНВ можно и выйти», – комментирует выступление президента политолог Павел Данилин

«Байдену переписывают речь. Приостановление участия России в договоре СНВ – это сильный ход. И не откладывая в долгий ящик: посла США срочно вызвали в МИД РФ», – сообщает его коллега Марат Баширов.

«Это и есть тот самый асимметричный ответ РФ на накачивание Украины западными танками и (уже) истребителями, о необходимости которого последние недели говорили эксперты. Это и ответ пустому пиару Байдена с его марш-броском в Киев (по согласованию и с гарантиями безопасности от Путина)», – считает политический эксперт Александ Носович.

Обозреватель Юрий Баранчик считает, что «холодная война 2.0» не будет долгой и продлится всего 2-3 года.

«Будут жесткие решения и действия. И, судя по первым действиям, которые пошли сразу после оглашения послания, все достаточно серьезно. Никто больше цацкаться не будет. И разговоров будет по минимуму. Будут удары. Поэтому можно спрогнозировать, что вторым или третьим шагом после приостановки Договора об СНВ-2 будет изменения ядерной доктрины России с более широкой трактовой возможностей применения ядерного оружия. Страны НАТО, особенно в Восточной Европе, должны будут осознать, что некоторые их действия могут стать причиной применения по ним ТЯО или СЯО, в зависимости от тяжести совершенного преступления. И ни США, ни Британия не смогут предотвратить российский удар по ним ядерным оружием. Захотят ли они становиться мишенью в тире для ЯО?» – написал Баранчик.