НАТО пытается вскрыть боевые возможности России в Черном море

01.03.2021, Москва, Олег Кравцов

НАТО начинает в Черном море серию учений по противодействию российским вооруженным силам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«НАТО начинает в Черном море серию учений, направленных на противодействие РФ. Из США в Грецию для участия в них 27 февраля доставлены боевые подразделения армейской авиации. А в румынском порту Констанца начались военно-морские учения Poseidon 2021, основной сценарий включает эпизоды борьбы кораблей и авиации «против надводных и подводных угроз, идущих от возможного противника», – отмечается в материале.

Военный эксперт, полковник Шамиль Гареев рассказал, что практически все подразделения, участвующие в учениях, оснащены средствами обнаружения надводных и подводных целей, а также вооружениями, которые способны поражать их. По его данным, в Констанце «на земле запланирован эпизод совместных действий Минобороны и МВД в условиях взрыва гидротехнического сооружения на румынском побережье».

«Кто способен организовать такое ЧП и насколько оно реально, не сообщается. Хотя в соцсетях и СМИ полагают, что угроза может исходить от России. Ведь только у РФ на Черном море есть подводные лодки и надводные корабли, которые могут дать адекватный ответ на возможную агрессию со стороны НАТО», – подчеркнул Гареев.

В свою очередь председатель Общероссийского профессионального союза военнослужащих капитан первого ранга Олег Шведков обращает внимание, что учения Poseidon 2021 плановые для НАТО.

«Их цель – держать Россию в постоянном напряжении. Надо также учитывать стремление НАТО вскрывать возможности береговой, противовоздушной и противолодочной обороны, исследовать ответную реакцию российского ВМФ. Учения Poseidon 2021 привязывают к антироссийским акциям и Турцию», – отмечает эксперт.

Он также не полагает, что активность НАТО в Румынии «можно рассматривать и как поддержку правительства Молдовы в его стремлении разрешить ситуацию в Приднестровье».

Впрочем, эксперт уверен, что Москва политическими, военными и дипломатическими методами сможет отстоять свои интересы в регионе.

«РФ тоже не теряет время зря и расширяет географию своего военного присутствия. О чем, например, говорит заход фрегата Черноморского флота в Порт-Судан, где планируется создание пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ», – добавил Шведков.