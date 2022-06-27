НАТО расписалось в своем бессилии перед Россией в Черном море

27.06.2022  14:55 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина
Новости Украины

В НАТО осознали бесперспективность деблокады украинских морских портов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил капитан I ранга запаса Василий Дандыкин, давая оценку соответствующему признанию замгенсека НАТО Мирчи Джоанэ.

В НАТО осознали бесперспективность деблокады украинских морских портов. Об этом «ПолитНавигатору» заявил капитан I...

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«Они априори этого не могут сделать, потому что турки не пропускают через проливы никого, в том числе и наши боевые корабли. А катерами, которые спустятся по Дунаю, это не имеет смысла, поэтому тут не от хорошей жизни, и вообще это для них хорошая отмазка.

Но на это также повлияли и наши успехи, которые были достигнуты в нашей операции в последнее время. Это для НАТО вообще довольно скользкий вопрос, потому что есть риски огрести, если вмешаться – для этого есть все возможности у нас. Да и по факту это будет уже прямым участием в боевых действий, интервенция.

А с учетом того, что на острове Змеиный находится наш гарнизон, который перекрывает средствами ПВО и навигацией, средствами наблюдения подходы к Одессе, они убедились еще в одном: недалек тот день, когда в этом не будет смысла. Как я понимаю, после завершения второй фазы операции займутся выходом Херсона в Черное море – соответственно, Николаевом и Одессой.

Вообще, такие заявления становятся не столько внешними, как внутренними. Это реакция на то, что, несмотря на все поставки, шоу Арестовича и самого Зеленского, все идет к тому, что то, что они создавали, сыпется. Поэтому они понимают, что не в коня корм», – заявил Дандыкин.

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