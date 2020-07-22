НАТО разорвало все связи с Россией и сколачивает восточный плацдарм – замглавы МИД РФ

22.07.2020, Москва, Владимир Гладков

НАТО свернуло сотрудничество с Российской Федерацией даже в тех совместных проектах, которые отвечали интересам обеих сторон.

Об этом в интервью «ТАСС» заявил заместителя министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас всё практическое сотрудничество России с НАТО свёрнуто, ни одного совместного проекта не осуществляется, абсолютный ноль. Поэтому эта опора отношений Россия-НАТО на сегодняшний день не существует и полностью разрушена.

Нет никаких признаков того, что в НАТО будут готовы возобновить сотрудничество с Россией даже в тех областях, где это отвечает интересам обеих сторон», – заявил Грушко.

Также дипломат отметил, что НАТО формирует новую реальность на границах России, укрепляя своих позиции на Востоке.

«На сегодняшний момент единство целей не существует, НАТО объявило Россию геополитическим соперником – в разных формулировках и разных документах используются.

Если говорить о сути военного планирования НАТО, то мы видим, что основное внимание выдвигается к так называемым укреплениям восточного фланга НАТО, это создаёт новую реальность на наших границах», – заключил Грушко.

Напомним, ранее пресс-служба 6-го флота США сообщила, что американский ракетный эсминец Porter отправился в Черное море, чтобы принять участие в совместных учениях НАТО и Украины «Си Бриз».

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что данные учения ничем не угрожают России, сил и средств которой достаточно, чтобы полностью контролировать ситуацию в Черном и Азовском морях.