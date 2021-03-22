НАТО толкает Украину на войну с Россией

22.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Направленная в Черное море группировка кораблей НАТО призвана оказать моральную поддержку киевскому режиму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Московскому комсомольцу» заявил военный эксперт Алексей Валюженич.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Он напомнил, что Киев продолжает перебрасывать в Донбасс воинские части и дополнительную технику.

«Но на полномасштабную войну Украина пока не решается. Во многом из страха перед возможной ответной реакцией. Они же постоянно повторяют, что воюют с российскими войсками. Если много раз повторять враньё, рано или поздно в него поверишь. Поэтому они всерьез опасаются ответа «российских войск». Потому что одно дело побеждать в Интернете, а другое дело — воевать по-настоящему. И для США принципиально важно показать Киеву: вы не одни. Наступай, мол, а я тебя с тылу прикрою», – считает Валюженич.

По его словам, самой сильной огневой мощью в составе натовской группировки обладает американский крейсер серии «Тикондерога», который несет на борту под 30 крылатых ракет «Томагавк» и штук 15 противолодочных ракет.

«Эсминец, который вместе с ним пришел — это более новый корабль, он тоже вооружен «Томагавками», но его главное оружие — торпеды. Вместе с кораблями союзников у американцев получается мощная боевая эскадра. Кстати, последний раз такие большие силы НАТО собирались в Чёрном море в августе 2008 года — для моральной поддержки Саакашвили в Грузии. Тогда они собрали 18 кораблей и судов. Они подтолкнули Грузию к войне, а потом оставили её один на один с Россией. Киеву стоит вспомнить эту историю», – резюмировал эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эскадра НАТО пробудет в Черном море до 29 марта, чем уже вдохновились на Украине.