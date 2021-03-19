В Чёрном море – крупные учения НАТО, на Украине – военная истерия. В чём опасность

19.03.2021, Севастополь, Виктор Орлов

Новости Украины

В Черное море направляется ракетный крейсер ВМС США USS Monterey (CG 61). Совместно появившимся накануне в акватории ракетными фрегатами Испании американский крейсер пример участие в учениях «Морской щит». Они продлятся до 29 марта. В маневрах будут задействованы также Болгария, Греция, Нидерланды, Польша, Турция, а также страна-хозяйка Румыния, сообщает пресс-служба ее ВМС. «Учения включают все этапы военно-морской операции НАТО в ответ на геополитический кризис в регионе», – подчеркивается в релизе.

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Известия о манёврах НАТО традиционно воодушевили украинские СМИ. Одновременно с этим приходят сообщения о скрытно проводящейся мобилизации морпехов ВСУ, а также освоении ими турецких беспилотников, которые, предположительно, планируется задействовать на мариупольском направлении.

Офицер ВМФ России по просьбе «ПолитНавигатора» прокомментировал раздуваемую на Украине военную истерию.

«Украинских военных, видимо, вдохновили события в Карабахе, где армянская сторона пошла на обострение ситуации, не имея достаточных средств борьбы с турецкими беспилотниками, ставку на применение которых сделал Азербайджан. Может ли аналогичная ситуация сложиться при атаке Украины на ЛДНР? Скорее да, чем нет.

При этом, на мой взгляд, Украина не рассчитывает победить в этой войне, главная задача – втянуть Россию в украинскую гражданскую войну, сделать её не гарантом урегулирования, а стороной конфликта. Тогда, вне зависимости от итогов украинской агрессии, это, скорее всего, остановит «Северный поток-2», обеспечит ещё десять лет западных санкций против России, позволит обвинить нашу страну в агрессии и ставить вопрос об её международной изоляции. Понятно, что сама Украина и, тем более, большинство украинцев ничего с этого не поимеют, кроме «патриотической» истерики фашиствующих националистов, но сегодня Украину «танцуют» американцы, они и «заказывают музыку», поэтому исключать этот вариант развития событий нельзя.

Однако, в руководстве украинского военного ведомства еще остались генералы, которые понимают, что выгоду от их агрессии против ЛДНР получат в Вашингтоне, а расплачиваться суверенитетом и территориями придется Украине.

Поэтому на прямую агрессию Украина, скорее всего не пойдет, по крайней мере, должна торговаться. События могут развиваться и по другому сценарию: когда военная истерия достигнет нужного организаторам уровня, они, скорее всего, руками украинских спецслужб и подразделений специальных операций организуют «эффектную» провокацию, в которой обвинят Россию.

Например, собьют ещё один боинг, или организуют химическую атаку в любом городе на подконтрольной Украине территории Донбаса, или используют свои байрактары для нанесения удара по людному месту (Барабашовский рынок в Харькове вполне подойдет) с многочисленными жертвами среди мирного населения, наконец, можно пару взводов украинских морпехов где-нибудь в Мариуполе «отравить новичком», хотя в это уже трудно будет поверить даже немцам и французам, только американцы и англичане сразу найдут «русский след».

Таким образом, цели будут достигнуты, и для этого не надо рисковать нападением на ЛДНР. На такой вариант украинские генералы, скорее всего, согласятся, если к их мнению ещё кто-то в американском посольстве прислушивается.

Нынешние бряцание оружием и подготовка мобилизационного развертывания – тревожные симптомы, даже если это элемент информационно-психологической войны. Решатся на Украине на проведение полномасштабных боевых действий против ЛДНР, или ограничатся провокациями, – вопрос открытый, поэтому и Донбассу и России надо быть готовыми к любому развитию событий», – сказал офицер.