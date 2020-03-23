НАТО защищает от вируса персонал, а не входящие в альянс страны

23.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Североатлантический альянс фактически нее предпринимает реальных шагов для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса странам, входящим этот военный блок.

Об этом в своем блоге рассказывает обозреватель Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кстати, а где НАТО и что НАТО? Ещё недавно мы слышали, что Альянс является «гарантом мировой безопасности» (причём не только военной). И как? Натовские самолеты с натовскими натренированными военными медиками уже летят спасать своих членов? Где-то разворачиваются натовские мобильные госпитали? В штабе НАТО уже сформирован глобальный штаб по борьбе с пандемией?», – задается вопросом эксперт.

«Зашёл я вот на официальную страницу Блока, где отчитываются об этой эпохальной борьбе. Три раза слово «мониторим» и отчёт, что 3 сотрудника штаба заразились, поэтому предпринимаются меры по защите… персонала. Ага, то есть НАТО – это не Альянс для защиты стран, входящих в него, а структура по защите персонала, работающего в штабе? Ну, так бы сразу и сказали!», – резюмирует Корнилов.

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