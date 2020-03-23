«Нужно вовремя платить взносы». НАТО устраняется от помощи Италии

23.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Поддержку охваченной эпидемией коронавируса Италии почему-то не оказывают ее ближайшие союзники.

Об этом на своей странице в «Фейсбук» пишет один из лидеров украинской организации коммунистического толка «Боротьба» Сергей Киричук, покинувший Украину под угрозой политических репрессий за поддержку протестов против режима путчистов, захвативших власть в 2014 году.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Коммунистический (пускай и формально) Китай посылает в Италию своих врачей. Россия, на которую ЕС наложил санкции, присылает медоборудование и врачей на самолетах военно-космических сил! Социалистическая Куба направила врачей. Кубинский доктор в прямом эфире итальянского телевидения рассказывает о том, что «наша родина – все человечество и настало время показать нашу сплоченность».

А где же силы НАТО? Где химвойска, где специалисты по эпидемиям? Генсек Столтенберг что-то сказал о важности вовремя платить взносы и пропал. Больше о НАТО ничего не слышно. По крайней мере в немецких СМИ. Ребят, так мы на Абрамсах на Красную площадь не въедем», – саркастически резюмирует Киричук.

Читайте по теме: Коронавирус отогнал НАТО от границ России