23.03.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Италия, Медицина, НАТО, Политика, Россия
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«Нужно вовремя платить взносы». НАТО устраняется от помощи Италии




Поддержку охваченной эпидемией коронавируса Италии почему-то не оказывают ее ближайшие союзники.

Об этом на своей странице в «Фейсбук» пишет один из лидеров украинской организации коммунистического толка «Боротьба» Сергей Киричук, покинувший Украину под угрозой политических репрессий за поддержку протестов против режима путчистов, захвативших власть в 2014 году.

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«Коммунистический (пускай и формально) Китай посылает в Италию своих врачей. Россия, на которую ЕС наложил санкции, присылает медоборудование и врачей на самолетах военно-космических сил! Социалистическая Куба направила врачей. Кубинский доктор в прямом эфире итальянского телевидения рассказывает о том, что «наша родина – все человечество и настало время показать нашу сплоченность».

А где же силы НАТО? Где химвойска, где специалисты по эпидемиям? Генсек Столтенберг что-то сказал о важности вовремя платить взносы и пропал. Больше о НАТО ничего не слышно. По крайней мере в немецких СМИ. Ребят, так мы на Абрамсах на Красную площадь не въедем», – саркастически резюмирует Киричук.

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