Навального никто не травил. Возможен диабет

21.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Главврач БСМП № 1 в Омске, где сейчас лежит российский либеральный оппозиционер Алексей Навальный, заявил, что никаких ядовитых веществ в крови пациента не обнаружено.

При этом медики предполагают, что у блогера просто нарушен обмен веществ, что и привело к потере сознания.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», медики омской больницы при участии экстренно подключившихся специалистов из Москвы, провели химико-токсилогическое исследование оппозиционера с последующим консилиумом.

«Оксибутираты и барбутираты не обнаружены, – прокомментировал результаты главный врач омской БСМП № 1 Александр Мураховский. – Но исследования продолжаются и дальше. На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной, к которому мы склоняемся, – это нарушение углеводного баланса, то бишь, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания. Реаниматологи из институтов Бурденко и Пирогова делают все возможное, чтобы Навальный Алексей Анатольевич был выведен из комы.

Также, по словам Мураховского, химические вещества на теле и одежде Навального все-таки обнаружены были, но речь идет о промышленной химии, используемой при производстве бытовых изделий, в том числе тех же стаканчиков для кофе, следы этих веществ остались на коже, ногтях и одежде оппозиционера.

Гламурная либералка Ксения Собчак в своем телеграм-канале сообщила со ссылкой на дочь одного из врачей омской больницы, принимавшего участие в консилиуме, что медики пришли к предварительному выводу о том, что у Навального резко поднялся уровень сахара в крови, из-за чего ему стало плохо. Также из того же источника стало известно, что по результатам МРТ головного мозга и обследования сердца никаких патологий у оппозиционера выявлено не было.

В ответ на просьбу, которую уместнее назвать требованием, соратников и родственников Навального отправить лидера внесистемной оппозиции на лечение в Германию, врачи ответили, что это невозможно на данном этапе, поскольку пациент является нетранспортабельным.

В ответ родня и коллеги Навального пригрозили обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на российские власти, которые якобы препятствуют лечению оппозиционера в Германии, чтобы из его организма вышли следы яда, которым он якобы был отравлен.

При этом юрист Навального, ранее директор ныне закрытого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил либеральной радиостанции «Эхо Москвы» о том, что в транспортной полиции будто бы сообщили ему об обнаружении в организме протестного лидера опасного для него самого и окружающих яда.

Впрочем, когда «Открытые медиа» беглого олигарха Михаила Ходорковского попытались получить от транспортной полиции официальное подтверждение этой информации, то пресс-служба ведомства ответила, что у нее нет таких данных, поскольку соответствующая экспертиза еще не завершена.

Напомним, ранее в СМИ появилась версия, что либералы специально добиваются вывоза Навального на Запад, поскольку заинтересованы в его смерти во время транспортировки и обвинения в гибели Кремля с целью раскачки ситуации с прицелом на выборы.