Соратники добиваются смерти Навального – эксперт

21.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Власти не стоит организовывать вывоз впавшего в кому оппозиционера Алексея Навального на лечение заграницу.

Об этом в эфире своего интернет-канала «Соловьев Live» заявил подполковник в отставке, экс-зампред правительства Кировской области Сергей Карнаухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта по безопасности, Запад может объявить Навального очередной «жертвой режима», а его перелет привести к смерти оппозиционера.

«Я прекрасно понимаю, почему все до единого сейчас сообщения по Навальному касаются немедленного вывоза Алексея Навального за границу – в Германию, предлагают. Понятно почему – потому что, если он будет находиться здесь, мы получим объективную картинку, а эта объективная картинка может оказаться совершенно не той, которой ждет Запад.

А Запад ждет, естественно, нового «новичка», извините за тавтологию, которого они объявят, естественно, когда Алексей приедет туда, и, кстати, не факт, что Алексей долетит в этом самолете. И такая настойчивая позиция наших товарищей оппозиционеров говорит только об одном, задача одна – добиться смерти Навального.

Они прекрасно понимают, что мертвый Навальный, отравленный «Новичком» 2.0 каким-нибудь или 3.0, неизвестным, – это хорошая платформа для того, чтобы начать активную работу перед выборами в Государственную Думу и 2024 год как конечная цель», – заявил Карнаухов.

Эксперт также подчеркнул, что Навального могли отравить также его недруги – герои его «расследований» из криминального мира.

«Берем биткоин-кошелек Навального за последние шесть-семь месяцев, и мы видим, что Алексей Навальный получает огромные суммы, ФБК получает огромные суммы. Скажем, перед последним роликом, где фигурирует Хабаровск и Трутнев, на счета ФБК пришла сумма практически 400 тысяч долларов США. До этого суммы исчислялись там 120 и более тысяч долларов США. Ничего не надо здесь придумывать – открываете раздел биткоин-кошелек ФБК, копируете, заходите в Яндекс, переходите на блокчейн-платформу биткоин и просто смотрите на этот кошелек по всем транзакциям, и по датам и времени соотносите это с выходом роликов.

И здесь как раз возникает вопроса – что это за атаки на людей? Когда мы смотрим ролики, мы понимаем, что с той стороны, со стороны тех людей, на кого идут атаки, со стороны тех людей, я не говорю крупных политических деятелей, потому что там попадаются совершенно разные люди, на которых он наезжает, находятся люди и криминального характера. Скажем, это первая мысль, поставлю многоточие», – добавил Карнаухов.

Напомним, накануне Навальному стало плохо прямо в самолете, следовавшем из Томска в Москву, в результате чего воздушное судно пришлось экстренно посадить в аэропорту Омска. Оппозиционер впал в кому и его состояние врачи оценивают как тяжелое.