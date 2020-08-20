Навального приносят в жертву ради атаки на Кремль

20.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Едва пришла новость об отравлении российского прозападного политика Алексея Навального, как его сторонники в соцсетях начали разгонять информацию об очередной «жертве режима».

При этом на фоне событий в соседней Белоруссии любой ущерб лидеру внесистемной оппозиции будет выгоден только противникам действующей российской власти.

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Отравление Навального очень напоминает нашумевшее и весьма топорное «дело Скрипалей», когда в российский след поверил либо иностранный обыватель, «знающий» Россию по стереотипам западного кино, либо свидетели секты борцов с «кровавой гебней» (последняя, как известно, застрелила Немцова под Кремлем, взорвала жилые дома в Москве, сбила «Боинг» над Донбассом и напала на свободные Грузию с Украиной).

Однако здравомыслящие эксперты отметили, что любое негативное происшествие с лидером прозападной внесистемной оппозиции если кому и выгодно меньше всего, так это Кремлю, поскольку дает противникам России очередную возможность представить российскую власть, как кровавую сатрапию, подавляющую любое свободомыслие самыми жуткими способами.

«Против Алексея я не смог возбудить уголовного дела даже по совершенно бесспорному материалу, – отреагировал на происшествие в своем фейбуке экс-вице-губернатор Кировской области, ныне блогер и общественник Сергей Карнаухов. – Этого сделать не дали. Кто же позволит поставить его жизнь под угрозу? Да никто! Однако и исключать отравление нельзя. На пике активности сейчас СБУ. Навальный прекрасная мишень для информационной атаки на страну. Сделать подобное может и сошедший с ума одиночка…».

Сергей Карнаухов.

Аналогичного мнения придерживается и в прошлом активист Русской Весны в Харькове, а ныне российский политолог Константин Долгов:

«Кремль не мог отравить Навального по двум причинам:

1.Вся его деятельность на руку Кремлю – и не важно, договорённость это или просто «так совпало».

2. В Кремле отнюдь не дураки сидят, и они прекрасно понимают, что нельзя давать западным партнёрам такой козырь для пропаганды и давления».

Четким подтверждением этих слов стала реакция Запада на произошедшее с Навальным, официальные представители которого, конечно, пока никого не обвиняют, но уже требуют наказания виновных, будто точно уверены, что это было намеренное отравление.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный отравился при перелете в Москву и впал в кому, – написал в своем твиттере глава МИД Великобритании Доминик Рааб. – Мои мысли только о нем и о его семье».

Но если британец оставался дипломатичным в своей реакции, то его коллега из Литвы Линас Линкявичюс стал уже требовать наказания причастных.

«Очень тревожные сообщения о возможном токсическом отравлении лидера российской оппозиции Навального. В случае подтверждения виновные должны понести ответственность», – потребовал литовский министр.

В том же духе выступил и верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель воем твиттере:

«Обеспокоен вероятным отравлением Алексея Навального. Если это будет подтверждено, виновные должны быть привлечены к ответственности».

При этом если официальные представители западных стран все-таки еще осторожничают в высказываниях, то адепты «нашей и вашей свободы» в России уже не стесняются в выражениях.

«Да, это отравление, – отметая другие версии написал в своем фейсбуке Виктор Шендерович. – И, разумеется, полную ответственность за происходящее несет Путин. Как и в случае с Немцовым, спорить можно только о том, согласовано ли это с ним буквально – или мы имеем дело с самостоятельным беспределом негодяев, которых Путин сделал силовой элитой страны и дал «крышу».

Виктор Шендерович.

«Верю, что Алексей Навальный выберется из всего этого, он очень сильный человек, – прокомментировал событие в твиттере Владимир Милов. – Сил и стойкости его семье. Видимо, у Путина совсем плохи дела (принесли какие-то данные о взрывном росте протестных настроений), раз он принял решение отравить Навального».

Владимир Милов.

На этом фоне реакция официального представителя президента России Дмитрия Пескова выглядит наиболее конструктивной, путинский пресс-секретарь показал, что Москва готова приложить максимум усилий, чтобы вытащить прозападного оппозиционера с того света.

«Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, что необходимо, привлечены в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины и проводят консилиумы с участием врачей из Москвы…. Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно.. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут», – сказал Песков.

Таким образом, только по этим высказываниям можно сделать ввод, кому выгодна очередная сакральная жертва, а кому нет.