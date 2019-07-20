20.07.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Грузия, Москва, Политика, Россия, Украина
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Навальнята развернули флаг, под которым убивают русских Донбасса

Либералы провели в субботу в Москве очередной митинг с требованием допуска представителей оппозиции к сентябрьским выборам после отказа избиркома зарегистрировать их из-за обнаруженных нарушений при сборе подписей.

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Акция последователей Алексея Навального собрала 12 тысяч человек по оценкам полиции, сами либералы насчитали более 21 тысячи участников.

Часть либералов развернули лозунги в поддержку примирения с бандеровской Украиной, а также флаги Грузии.

Оппозиция дала властям Москвы семь дней, чтобы те зарегистрировали несистемных кандидатов. В противном случае либералы проведут следующий митинг у стен мэрии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на прошедшем в Москве 17 июля митинге либералов участники почтили минутой молчания украинцев, грузин и представителей других народов, погибших якобы по вине России.

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