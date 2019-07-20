Навальнята развернули флаг, под которым убивают русских Донбасса

20.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Либералы провели в субботу в Москве очередной митинг с требованием допуска представителей оппозиции к сентябрьским выборам после отказа избиркома зарегистрировать их из-за обнаруженных нарушений при сборе подписей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Акция последователей Алексея Навального собрала 12 тысяч человек по оценкам полиции, сами либералы насчитали более 21 тысячи участников.

Часть либералов развернули лозунги в поддержку примирения с бандеровской Украиной, а также флаги Грузии.

Оппозиция дала властям Москвы семь дней, чтобы те зарегистрировали несистемных кандидатов. В противном случае либералы проведут следующий митинг у стен мэрии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на прошедшем в Москве 17 июля митинге либералов участники почтили минутой молчания украинцев, грузин и представителей других народов, погибших якобы по вине России.