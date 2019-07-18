18.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Москва, Политика, Россия, Украина
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Московские либералы расписались в ненависти к родной стране

На Трубной площади в центре Москвы состоялся очередной либеральный митинг в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных к участию в выборах в Мосгордуму, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В конце мероприятия один из активистов призвал немногочисленных протестующих почтить минутой молчания украинцев, грузин и представителей других народов, погибших якобы по вине российского правительства.

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«Из уважения к человеческим жизням давайте просто постоим, помолчим, подумаем об убитых 13 тысячах украинцев, убитых грузинах, молдаванах, азербайджанцах в Нагорном Карабахе и, в первую очередь, о людях, которые были далеки от войны, но война все равно настигла их», – сказал он.

После этого была объявлена минута молчания по «жертвам» России.

Произошедшее прокомментировала в Facebook советская и российская актриса, заслуженный деятель культуры республики Южная Осетия Елена Скороходова.

«На Трубной площади, где проходил митинг протеста против нерегистрации оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, оппозиция заодно провела и минуту молчания в память украинцев и грузин, погибших в войнах с Россией. Интересно, через сколько митингов они почтят памятью солдат вермахта, трагически погибших в боях с Красной Армией? Надо же так ненавидеть свою страну!», – возмутилась она.

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