Навальный может лишиться российского паспорта

19.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Тема лишения гражданства России людей, которые призывают к санкциям против своей страны, будет очень актуальной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как он относится к соответствующему предложению режиссера Никиты Михалкова.

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Песков подчеркнул, подобная инициатива звучит не впервые.

«Вы знаете, что первым, наверное, мнение о целесообразности такого законопроекта высказал предприниматель Дерипаска. Он, правда, не предлагал столь суровое наказание, но говорил, что это должно приравниваться к уголовно наказуемым преступлениям. Я не говорю о том, как следует наказывать – это уже не наша прерогатива. Но, наверняка, когда мы живем в то время, когда сплошь и рядом происходят злоупотребления санкциями, конечно, эта тема весьма актуальна и будет обсуждаться. Но не берусь предсказать исход этих обсуждений», – сказал пресс-секретарь президента.

При этом он не знает, может ли такая «советская норма» снова внесена в российскую жизнь.

«Но то, что сама тема, безусловно, интересна и то, что она будет обсуждаться, вот это однозначно», – добавил Песков.

Напомним, ранее к санкциям против своей страны призвал осужденный за мошенничество блогер Алексей Навальный (см. Навальный призвал ухудшить жизнь миллионов россиян).