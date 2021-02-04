Навальный призвал ухудшить жизнь миллионов граждан России

04.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Блогер Алексей Навальный, призывая к санкциям против своей страны, фактически совершает преступление.

Об этом, в «Известиях» пишет полковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников.

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Он называет решения судов по Навальному «законными» и «имеющими юридическое основание».

«Вместе с этим я считаю: если гражданин призывает выходить на несанкционированные митинги и советует западным партнерам объявить санкции против России, ухудшив жизнь миллионов своих же сограждан, это можно считать преступлением, за которое нужно нести определенную ответственность.

Находясь на лечении в Германии и выступая в берлинском парламенте, Навальный призывал западные страны привлечь чиновников и российских бизнесменов к ответственности. Наверное, это можно рассматривать как государственную измену. Хотя квалификацию, конечно, должны дать следственные органы», – отмечает автор.

Он полагает, что история с лечением в Германии была направлена и на поднятие имиджа Навального.

«Своей цели он, безусловно, достиг — стал более просматриваемым в YouTube, в соцсетях, о нем стали говорить не только его ровесники, но и возрастное поколение. Даже школьники интересуются тем, что он публикует. Но не нужно забывать: деятельность созданного Навальным Фонда по борьбе с коррупцией — это работа иностранного агента. Те, кто пытается манипулировать сознанием граждан, конечно, заинтересованы в том, чтобы очаги социального возмущения разрастались», – считает эксперт.

Впрочем, он полагает, что на сегодня ситуация в России достаточно стабильна.

«Что же до митингующих, среди которых много молодежи, можно еще раз повторить: нам нужно коренным образом менять подход к работе с подрастающим поколением. Начинать необходимо со школы, с детских садов, заниматься воспитанием. Наша история, история России, настолько богата подвигами народа, что об этом нужно постоянно напоминать, делать акцент на том, что было создано нашими предками», – резюмирует Иванников.

Как сообщал «ПолитНавигатор», суд в Москве заменил условный срок Навального на реальный.