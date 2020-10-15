«Навальный – политический педераст!» – Опрос в центре Москвы о новых санкциях

15.10.2020, Москва, Сергей Рулев

Блогер и репортер Сергей Рулёв провел опрос в центре Москвы об отношении к тому, что транспортированный на Запад якобы после отравления либерал Алексей Навальный вызвался помочь в составлении списков для антироссийских санкций.

Опрос начался возле представительства Евросоюза накануне обнародования свежего санкционного списка, рассказал Рулёв «ПолитНавигатору».

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«Смутьян и аферист Навальный находится на полном вещевом, продовольственном и финансовом обеспечении исторических врагов России. Чувствует он себя превосходно, как будто и не было десятка дней ожидания в преисподней.

Свой опрос москвичей по вопросу их отношения к гражданину Навальному, который, находясь в Германии, откровенно гадит на своё государство, я начал с перекрёстка Кадашевской набережной и Лаврушинского переулка где расположено представительство Евросоюза.

Несмотря на то, что это – самый центр столицы, пешеходов в 10 часов утра практически не было, уж больно крутой район я выбрал для опроса. Как выяснилось позже, эта тема с Навальным спешащих по делам москвичей мало волнует. Чтобы собрать материал, мне пришлось оббежать десятки случайных прохожих – разных поколений, разных возрастов, разных социальных групп.

Прохожие пытались отшутиться от моего назойливого приставания с камерой, но были и те, кто разговорились и даже поддержал Навального, назвав его «будущим президентом».

Интересная закономерность: cтаршее поколение и люди традиционных профессий отвечали уверенно и прямо: «Навальный – раздолбай, нельзя против России применять санкции!».

Так, рабочий-строитель славянской наружности, услышав мой вопрос про Навального, ответил без всякой подготовки на обдумывание, — «расстрелять!».

Но люди помладше или приезжие, которые только освоили сложнейшую профессию доставки пиццы, выражали недовольство нынешней властью в РФ.

Далее мой путь в праздник Покрова был в храм cвятителя Николы на Берсеневке. И там началась самая интересная часть опроса.

Я встретил скандального полковника ГРУ, известнейшего в России посидельца Владимира Квачкова, который, выслушав мой вопрос об отравлении Навального, ответил: «Я бы посоветовал этому молодому человеку – нужно меньше жрать таблеток от похудения и для омоложения, тогда у него будет нормально работать поджелудочная железа и всё остальное. Это всё сказки про «Новичков», это всё бред сивой кобылы. Меньше жрать нужно таблеток! А то как Ющенко нажрался этих вот, рябью рожа покрылась, понимаете, отказали почки или поджелудочная».

Еще резче высказался представитель Собора православных мирян Анатолий Артюх: «Навальный — это «политический педераст. Я бы упрекнул наше руководство только в том, что оно слишком мягко обходятся с врагами нашей страны в лице, в том числе, и Лёши Навального».

Самый необычный попавшийся респондент – живущий на Украине, но приехавший в Москву армянин из Грузии. Гость посоветовал россиянам поддерживать руководство государства и меньше слушать прозападных баламутов. «Я сам армянин их Грузии, живу на Украине, но нахожусь здесь, я одно могу сказать — такого президента, как Путин, нет ни в одной стране», – сказал он.

Из опроса различных возрастных и социальных групп я для себя определил: чем моложе юноша или девушка, тем они несмышленее в оценке политической обстановки в стране.

Мнения разных поколений россиян разнятся до противоположности. А это значит, что российское общество сегодня не является единым монолитом в борьбе, как с внешним, так и с внутренним врагом, который в РФ имеется с избытком», – заключил автор.