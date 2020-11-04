28.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, ЕС, Оппозиция, Политика, Россия
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Навальный с подельниками подсказывают ЕС, как додавить Лукашенко


В ходе общения российских либералов с членами комитета по иностранным делам Европейского Союза в пятницу евродепутаты постоянно пытались провести параллель между ситуацией в России и событиями в Белоруссии.

Оппозиционеры горячо поддержали тему, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Режим Лукашенко стоит на пороге экономического краха. Вы можете перекрыть поток экспорта нефтепродуктов и химикатов и прочего, чтобы Лукашенко не смог больше получать денежную подпитку своему режиму. Белорусы очень близки к победе, и вы можете сделать многое, чтобы им помочь», – сказал Владимир Милов.

«Белоруссия – ключевой вопрос для России, потому что Лукашенко политический отец Путина. Поэтому так важно помогать Белорусии и свергнуть этого политического безумца, который буквально вцепился во власть», – сказал Алексей Навальный.

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