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18.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, США
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Навальный скоро сдаст всех своих кураторов: Чего боятся на Западе


Алексей Навальный понимает, что за его преступные действия он может получить большой тюремный срок, поэтому сразу после посадки в колонию он начнёт сдавать своих кураторов и подельников.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Навальный попадёт в колонию, на Западе прекрасно понимают, потому что это люди с большим оперативным опытом, что он начнёт говорить, гульфикфюрер «поплывёт». Он слабый, и когда увидит, что ему дадут половину 159 статьи – вывод биткоинов, где он украл 60 миллионов рублей, причём совершил это в составе группы лиц, и не просто группы лиц, а в составе организованной группы лиц, ему добавят ещё и «отмывание» денег.

Не факт, что ещё не будет 210 статья – организации преступного сообщества, а там сроки вообще фантастические, вплоть до пожизненного. Тогда Навальный «поплывёт». А раз «поплывёт», то начнёт сдавать тех, кто курировал его в Германии, с кем он якшался в Прибалтике и Лондоне.

Но самое страшное для них – инфраструктура в России, которую он может начать называть – с телефонами, суммами и именами – вот, чего они боятся. Но у них ничего не получится», – сказал Карнаухов.

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