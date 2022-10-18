Навальный в тюрьме перешел на сторону Украины

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Новости Украины

Находящийся в тюрьме либеральный блогер Алексей Навальный на заседании кассационного суда по делу о мошенничестве выступил с заукраинской речью, осудив спецоперацию на Украине.

Навальный заявил о «происходящей катастрофе» и выразил уверенность, что «преступная власть проигрывает войну».

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«Куда нас втянули? У нас сидят какие-то люди, которые говорят таким образом: «Мы начнем агрессивную войну, захотим оттяпать кусок территории соседнего государства. Но если мы ее будем проигрывать, мы еще устроим ядерный Армагеддон и просто уничтожим все вокруг ради нашего права воровать и делать то, что мы хотим». Они знают, что есть люди, которые будут против этого выступать, и они этих людей пытаются стереть в пыли и в порошок. У них это не получится», – сказал уголовник, очевидно, имея своих последователей.

Как сообщал «ПолитНавигатор», у осуждённого либерального вождя Алексея Навального выявляют всё новые украинские корни.

Двоюродная сестра Навального, Марина Навальная, была депутатом горсовета Переяслав-Хмельницкого в Киевской области и состояла в партии олигарха Игоря Коломойского.

Сам Навальный ранее заявлял украинскому телеканалу «Интер», что является наполовину русским, наполовину — украинцем, отметив, что, «наверное, больше украинец по своим каким-то корням и генетике».

Весной в городе Буче под Киевом нашли мертвого якобы родственника российского блогера Алексея Навального.