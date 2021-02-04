Украинские корни Навального проявляются всё отчетливее

04.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

У осуждённого либерального вождя Алексея Навального выявляют всё новые украинские корни. Его бабушка и дяди проживали в селе Залесье Чернобыльского района, а после катастрофы на АЭС переехали в другой район – в село Новое Залесье.

Репортаж об этом сняла украинская служба ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Блогер в детстве часто приезжал в село, где очень многие жители носят такую же фамилию. Староста села Павел Навальный также дальний родственник российского оппозиционера.

«Они гордятся, потому что знают, какая ситуация в стране: война-агрессор-Россия. Все поддерживают его», – сказал Павел Навальный.

Двоюродная сестра Навального, Марина Навальная, была депутатом горсовета Переяслав-Хмельницкого в Киевской области и состояла в партии олигарха Игоря Коломойского, отказавшейся голосовать за расширение прав русского языка на Украине.

Корреспондент ВВС прошелся по селу, показывая встречным детскую фотографию Навального. При этом он объяснял, что блогера «отравили в тюрьме».

Сам Навальный ранее заявлял украинскому телеканалу «Интер», что является наполовину русским, наполовину — украинцем, отметив, что, «наверное, больше украинец по своим каким-то корням и генетике».