Назарбаев пошел по стопам Януковича

19.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Руководство Казахстана – официального союзника России – совершает множество шагов, которые вряд ли можно считать дружественными.

Об этом в эфире YouTube-канала «Независимая студия» заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Казахстан переходит на латиницу. Это дружественный шаг по отношению к России? Я вам скажу, кто это все спонсирует: сменить все вывески, надписи, бланки документов. Спонсирует Турция – еще один наш «друг и союзник».

Основную нефтедобычу на казахском шельфе Каспия ведут американцы, нас они туда не пускают. Тоже друзья, правда?

Лучшая школа в Алма-Ате – турецкая.

Они нас выживают с Байконура. Хотя какое отношение Казахстан имеет к Байконуру, строила-то вся страна, не Казахстан же его строил! Мы с вами вынуждены тратить миллиарды долларов на строительство альтернативного космодрома «Восточный» в Амурской области», – отметил эксперт.

Напомним, ранее социолог Евгений Копатько заявил, что Москве нужно сделать выводы о позиции Казахстана и Киргизии по результатам голосования на генассамблее ООН за инициированную Украиной антироссийскую резолюцию по Крыму.