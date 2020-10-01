Назло американцам? Зеленский осыпал похвалами коммунистов

01.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым укреплять отношения с Китаем, с которым конфликтуют США, считающиеся основным стратегическим партнером Киева.

Об этом он заявил китайскому агентству «Синьхуа» в интервью, опубликованном на сайте украинского президента.

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Он назвал Китай «одним из центров силы на геополитической карте мира». Кроме того, глава Украины назвал Китай одним из приоритетов украинской внешней политики. Зеленский также отметил, что с 1 августа Украина ввела временный безвизовый режим для китайских туристов.

При этом Зеленский фактически признал, что нынешние украинско-китайские отношения не самые лучшие.

«По моему убеждению, настало время предоставить нашему диалогу новые импульсыв. Думаю, что для этого мы должны восстановить полноценный политический диалог между нашими государствами. Должны восстановить динамику двусторонних контактов на уровне министерств и ведомств, на уровне руководителей правительств, парламентов и, безусловно, лидеров. Буду рад приветствовать Председателя КНР Си Цзиньпина в Украине. Для меня было бы большой честью посетить волшебный Китай», – сказал украинский президент.

Несмотря на проводимую в стране оголтелую антикоммунистическую кампанию, Зеленский нашел теплые слова в адрес китайских коммунистов.

«1 октября 1949 года на центральной площади города Пекина тогдашний китайский лидер Мао Цзэдун объявил о создании Китайской Народной Республики и открыл новую страницу многотысячелетняя книги истории Китая.

Сегодня Китай – крупнейший мировой экспортер широкого спектра продукции, мировой лидер на рынке электронной коммерции и онлайн-услуг, вторая крупнейшая экономика мира по номинальному объему ВВП. Мы видим, как ваша страна продолжает обновляться, совершенствоваться и развиваться, достигая новых целей, преодолевая вызовы.

Уверен, что благодаря мудрому руководству, дальновидной политике, настроенности на победу китайский народ реализует все свои амбициозные планы. Искренне поздравляю Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина, а также весь китайский народ с национальным праздником. Желаю дружественному Китаю новых успехов и свершений. С Днем образования Китайской Народной Республики!», – резюмировал Зеленский.

Примечательно, что ранее Украина под давлением США сорвала сделку о продаже акций концерна «Мотор Сич» Китаю. Но в итоге предприятие, переживающее тяжелые времена из-за разрыва связей с РФ, так и не получило поддержки от Запада.

Так, на днях верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил Зеленскому, что Евросоюз — не благотворительная организация и не банкомат. Кроме того, западные структуры требуют от Киева отказаться от контроля за антикоррупционными органами, а требования МВФ к Украине становятся все более унизительными.

Не исключено, что после слов Борреля, а также фактически замороженного кредитования со стороны МВФ Киев пытается или заручиться финансовой поддержкой Китая, или таким образом шантажирует Запад возможностью переориентации на Пекин.