Назначен новый посол Сербии в России

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Профессор Момчило Бабич указом президента Сербии Александра Вучича назначен послом Республики Сербия в Российской Федерации.

Об этом сообщает «Службени гласник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официальное издание сообщает о том, что указ о назначении Бабича на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в России был подписан президентом Сербии Александром Вучичем «на основании статьи 112, пункт 1, пункт 5 Конституции Республики Сербия».

Про Момчило Бабича известно, что он получил докторскую степень медицинского факультета в Белграде в 1986 году. Впоследствии он также получил степень магистра получил в Москве в качестве стипендиата Всемирной организации здравоохранения на Международном факультете здравоохранения.

Бабич сменит скоропостижно скончавшегося в августе прошлого года посла Сербии в России, в прошлом легендарного военкора старейшего сербского издания «Политика» и военного аналитика, уроженца Хорватии Мирослава Лазански.