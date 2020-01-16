Назначенец Зеленского решил переплюнуть Вятровича

16.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Символ Советского Союза – серп и молот — якобы является символом того порядка, что и свастика, использовавшаяся в гитлеровской Германии.

Об этом в эфире интернет-канала «Деловая Столица» заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Свастика и серп и молот – это символы одного порядка. Просто об этом мы серьезно не задумываемся, сколько миллионов жертв стоят за этим символом. Многие из историков говорят, если бы у нацистов вышло, то через какие-то 50-40 лет для всех в обществе было бы нормой это, и свастика была бы более привычной. Так же с серпом и молотом.

Просто у большевиков вышло продержаться дольше и они десятилетия одного террора справили за десятилетиями ползучего, доносного, мерзкого бытового террора. И в этом бытовом терроре серп и молот потерял демоническую… На самом деле, если вдуматься, что сделал Советский Союз, что это за страна, на что она ставила акценты, как она перемалывала человеческие жизни – и это была целенаправленная государственная политика. Это серп и молот – то же самое, что и свастика, над этим просто нужно работать», – заявил Дробович.

Ранее Дробович назвал одного из пособников гитлеровцев «героем навсегда» и объявил войну «ложным» красным звёздам.