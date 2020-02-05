05.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Назначенец Зеленского угрожает Крыму «деоккупацией»


Никакого возобновления поставок воды в Крым не будет до «возвращения» полуострова в состав Украины.

Об этом в своем блоге заявил фейковый «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом, чиновник подчеркнул, что на следующей неделе в Херсонскую область – на границу с Крымом и на дамбу, выстроенную на Северо-Крымском канале приедут члены комитета Верховной рады по правам человека.

«В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим «визита комиссии из Киева», отметим, что эта информация не соответствует действительности. 11-12 февраля состоится выездное заседание Комитета Верховной рады Украины по правам человека в Херсонскую область с целью ознакомления с вопросами, связанными с временно оккупированными территориями АР Крым и г.. Севастополь.

В ходе этого визита запланирован визит на КПВВ «Каланчак», логично во время этого визита посетить также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку дамба находится в непосредственной близости к КПВВ. Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомление с ситуацией на админгранице с временно оккупированной АР Крым», – заявил Кориневич.

При этом предшественник Кориневича на этом посту Борис Бабин усомнился в правдивости его слов.

«Конечно в феврале только дамбы правозащитникам и проверять. Пойду перечитаю положение о комитете, где-то там мелиорация точно должна быть. Или, может быть, именно и дамба является главным гуманитарным объектом Херсонщины и самой важной вещью для перемещенных лиц.

А если серьезно, еще у кого-то вопросы к этой ситуации остались? Итак, интересно будет послушать о «необходимости уступок ради освобождения политзаключенных» и о «гуманитарных нуждах матросов Черноморского флота, которым нечем мыться». Прямо с дамбы. Неделя осталась», – написал Бабин в своем блоге.

Ранее бывший замминистра «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука заявил, что истинной целью недавнего визита резидента Турции Реджепа Эрдогана в Киев могло быть посредничество для возобновления подачи воды в Крым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть