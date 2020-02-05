Назначенец Зеленского угрожает Крыму «деоккупацией»

05.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Никакого возобновления поставок воды в Крым не будет до «возвращения» полуострова в состав Украины.

Об этом в своем блоге заявил фейковый «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, чиновник подчеркнул, что на следующей неделе в Херсонскую область – на границу с Крымом и на дамбу, выстроенную на Северо-Крымском канале приедут члены комитета Верховной рады по правам человека.

«В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим «визита комиссии из Киева», отметим, что эта информация не соответствует действительности. 11-12 февраля состоится выездное заседание Комитета Верховной рады Украины по правам человека в Херсонскую область с целью ознакомления с вопросами, связанными с временно оккупированными территориями АР Крым и г.. Севастополь.

В ходе этого визита запланирован визит на КПВВ «Каланчак», логично во время этого визита посетить также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку дамба находится в непосредственной близости к КПВВ. Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомление с ситуацией на админгранице с временно оккупированной АР Крым», – заявил Кориневич.

При этом предшественник Кориневича на этом посту Борис Бабин усомнился в правдивости его слов.

«Конечно в феврале только дамбы правозащитникам и проверять. Пойду перечитаю положение о комитете, где-то там мелиорация точно должна быть. Или, может быть, именно и дамба является главным гуманитарным объектом Херсонщины и самой важной вещью для перемещенных лиц.

А если серьезно, еще у кого-то вопросы к этой ситуации остались? Итак, интересно будет послушать о «необходимости уступок ради освобождения политзаключенных» и о «гуманитарных нуждах матросов Черноморского флота, которым нечем мыться». Прямо с дамбы. Неделя осталась», – написал Бабин в своем блоге.

Ранее бывший замминистра «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука заявил, что истинной целью недавнего визита резидента Турции Реджепа Эрдогана в Киев могло быть посредничество для возобновления подачи воды в Крым.