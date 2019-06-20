20.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Провокации, Россия, Украина
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Назначенный Зеленским начальник Генштаба повторил тезисы Порошенко

В провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года якобы виновна Россия, в то время как Киев отдавал своим морякам исключительно «правильные» приказы.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил новый начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с ним [командующим ВМСУ Игорем Воронченко] говорили, он мне доложил, что это был не первый проход наших военных кораблей и что он отдавал нужные команды – возвращаться, когда их не пускали, когда они сделали заявку, что готовы пройти под тем мостом и стояли, так как это было в предыдущие разы.

Провокации были с российской стороны, они ведь даже кадры показывали, как это всё делали. То есть они не собирались просто исполнять нормы морского и гуманитарного права, и вообще, потому что у военных есть свои законы. А так, как себя повела РФ возле Керченского пролива, классификация нашего руководства была что это открытая военная агрессия, и я с этим согласен», – отметил Хомчак.

Ранее Хомчак уже демонстрировал свою русофобскую позицию, поблагодарив олигарха Игоря Коломойского за подавление Русской весны.

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