Новый глава Генштаба хвалит Коломойского за подавление Русской весны

14.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский во время руководства Днепропетровской областью в 2014 году за короткий срок смог подавить Русскую весну в регионе.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил новый начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хомчак расхвалил Коломойского как губернатора, назвав его «защитником».

«Наше сотрудничество, чисто служебное, продолжалось до того момента, пока меня не назначили в феврале 2015-го года в Киев. Работали, защищали. Коломойский тогда все меры принимал, чтобы защитить Днепропетровскую область.

Кстати, тогда, когда там появилась новая власть под руководством Игоря Валерьевича Коломойского, Днепропетровск стал настолько украинским городом, область настолько стала украинской, что я, как не уроженец Днепропетровской области, я бы настолько приятно удивлен, что так внезапно можно было поднять патриотический дух, любовь к своей области и желание ее защитить», – заявил Хомчак.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Коломойский недавно заявил о возможности расправ над участниками Русской весны.

Ранее Геннадий Корбан, один из ближайших соратников Коломойского в 2014 году, в интервью Громадське ТВ рассказал о подавлении пророссийской оппозиции в Днепропетровске, когда губернатором стал владелец «Привата».

«Когда мы пришли сюда к власти, первое, что мы сделали, – мы подавили любое пророссийское подполье, любые пророссийские настроения… Законно – незаконно, но мы это сделали», – сказал Корбан.

Он также признавал, что группировка Коломойского несет ответственность за массовое убийство жителей Одессы 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

«…Мы купили им всем билеты в Российскую Федерацию, посадили на поезд и таким образом сохранили Юго-Восток Украины. Это было сделано и в Одессе – там были тоже трагичные события, это было сделано в Запорожье, но это не было сделано в Луганске и Донецке, потому что губернатора Тарута не смог справиться и решить этот вопрос так, как его решили мы», – говорил Корбан.