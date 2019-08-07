Назревает конфликт между Зеленским и хозяином питомника «рагультерьеров»

07.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков пока заинтересованы друг в друге, однако со временем министра внутренних дел потеснят.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом треугольнике конфликт неизбежен, но не сейчас. Сейчас каждая из сторон друг в друге заинтересована. Понятно, что будет большой соблазн Авакова сдвинуть, сделать пас по горизонтали, сдвинуть его с МВД. У Авакова всё-таки, помимо МВД, помимо трёхсот тысяч, он ещё и контролёр уличного ресурса. Поскольку улица наряду с мешком с деньгами, с телевизионным пультом стала одним из факторов украинской политики. Человек, у которого в руках поводок от питомника «рагультерьеров», – отметил эксперт.

Политолог Елена Дьяченко добавила, что сейчас команда президента Владимира Зеленского не делает резких кадровых перестановок, но позже избавится от назначенцев из старой команды.

«И смотрите, что сейчас делает «команда Зе»: они в МИД ставят из команды Климкина, на ООС они ставят тоже из команды Вятровича. Они же сейчас резко не меняют бывших, они их придерживают, чтобы потом плавненько отпустить», – заметила эксперт.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», новым командующим «ООС» назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко, ненавидящий русских людей, что свидетельствует о нежелании Киева разрешить вооружённый конфликт в Донбассе мирным путём.