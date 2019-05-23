Назревает конфликт между Зеленским и Коломойским

23.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Между новым президентом Украины Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским, которого называют покровителем Зеленского, уже в ближайшее время может возникнуть внутренний конфликт.

Об этом в своем блоге пишет политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, конфликт возникнет как только Зеленский напрямую ощутит потерю своего рейтинга из-за назначений кадров, навязанных Коломойским.

«Ситуация с назначением Богдана показывает, что Коломойский оказался в ловушке успеха, как и Порошенко. Эйфория заставляет закрывать глаза на очевидные потери для Зеленского от быстрого внедрения Богдана. Коломойский думает, что грандиозные возможности от победы Зеленского будут продолжаться долгое время, но грандиозные возможности Зеленского напрямую связаны с его легитимностью, то есть одобрением его действий большинством избирателей.

Таким образом, создавая проблемы для рейтинга Зе, он закладывает базу для конфликта с ним. Потому что и Зеленский, и его команда осознают этот риск, что без рейтинга у них нет власти, а у Коломойского она без рейтинга Зеленского может быть, поскольку можно будет переориентироваться на другую фигуру. Поэтому, я думаю, что конфликт между ними неизбежен по мере, когда Зеленский начнет опираться на другие группы влияния», – пишет Романенко.