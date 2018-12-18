Назван шедевр антироссийской резолюции по Крыму

18.12.2018, Москва, Олег Кравцов

Принятая сегодня Генассамблеей ООН резолюция о «российской милитаризации Крыма, районов Черного и Азовского морей» может привести к трагическим последствиям.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев, по словам которого резолюция не должна производить впечатления «весь мир против России».

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“Во-первых, это резолюция украинская, а не коллективная. А потому там сохранился и весь актуальный украинский «сленг» на тему «оккупации», однобокая трактовка инцидента в районе Керченского пролива и т.п., конечно же, поддержанные западными «кураторами» Киева”, – отметил Косачев.

Он также обратил внимание, что под “давлением западников” отклонены вполне разумные предложения Ирана и Сирии о проведении “тщательного и транспарентного расследования” инцидента в Керченском проливе и привлечении виновных к ответственности, а также логичный призыв к обеим сторонам быть сдержанными, уважать суверенные границы друг друга, и воздержаться от призывов к разрушению критически важных инфраструктурных объектов.

“Во-вторых, демонстрации «единства международного сообщества» тоже не получилось. Проголосовавших «против» и воздержавшихся больше, чем голосов «за»: 91 против 66. Зато получился хороший смотр «внутрипартийной дисциплины» Запада и ясный список стран, зависимых от него. А треть от общего числа членов ООН – это абсолютный максимум, который могут собрать вокруг себя американцы, последовательно поддерживающие Украину в противостоянии России”, – подчеркивает глава комитета.

Он также убежден, что осуждение «милитаризации Крыма» Россией в условиях, когда военные провокации Украины при полном попустительстве Запада только нарастают – это абсолютно бессмысленный акт, поскольку любая страна будет защищать свою территорию теми средствами, которые у нее имеются. “Наконец, «шедевр» резолюции – осуждение строительства моста (!) через Керченский пролив. ГА ООН не осудила отключения Крыму жизненно важных ресурсов – воды и электричества, но осуждает создание «дороги жизни» для крымчан, чьи права грубо попраны Украиной и санкциями Запада. Поэтому резолюция не просто бесполезная – хотя она и не будет иметь юридических последствий, но вполне может иметь военно-политические: по сути, Киеву развязывают руки на любые шаги, даже самые безумные. С учетом истекающего скоро срока военного положения и неумолимо приближающихся выборов на Украине нет оснований не верить, что украинская власть к таким шагам готова. Это значит, что 66 голосовавших в ООН за одиозную резолюцию по Крыму разделяют ответственность за дальнейшие возможные шаги Киева, которые вполне могут привести и к трагедии”, – резюмирует Косачев. Как сообщал “ПолитНавигатор”, после сегодняшнего голосования в ООН на Украине начали крыть матом президента Армении Никола Пашиняна.