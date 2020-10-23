Названа дата вооруженного путча в Белоруссии

23.10.2020, Москва, Владимир Гладков

На этих выходных в Минске произойдёт попытка вооружённого государственного переворота, подготовленного Вашингтоном – оно начнётся после истечения срока ультиматума, озвученного прозападной оппозицией в адрес Александра Лукашенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что 25 октября США планируется вооружённое восстания на территории Белоруссии и конкретно в Минске. Понимает ли это Лукашенко? Абсолютно уверен, что понимает. Он, кстати, сегодня заявил: «25 числа мы должны окончательно навести порядок», перевожу на русский язык – 25 числа он тоже готовится к бою.

25, может 26, будет бой, вооружённое восстание США в Минске с попыткой штурма правительственных зданий либо сразу, либо через какие-то этапы штурма. Допустим, вначале будут штурмовать тюрьмы, потом ещё что-то. Для этого в Минск завезены боевики. Лукашенко это отлично понимает, поэтому он об этом сказал.

Вопрос в том, достаточно ли того, что он понимает, чтобы это восстание не удалось. Он понимает, что его предало его окружение. Иначе он бы не стал в срочном порядке менять кадры», – отметил Федоров.

Депутат подчеркнул, что Лукашенко произвёл зачистку тех, кто подозревается в предательстве, и для этого создал орган, который в любой момент может быть ликвидирован.

«Обратите внимание, он сегодня опять заявил, что будет создано Министерство безопасности, куда войдут все: Комитет государственной безопасности и часть Вооружённых сил.

Кто туда войдёт – это и есть те предатели, которые в результате этой административной процедуры должны лишиться возможности, быть парализованы, выведены за штат и возможно арестованы, но у Лукашенко нет таких сил, чтобы ещё и арестовывать окружение, потому что это распугает всех остальных, которые ещё пытаются за него держаться.

Таким образом, он признаётся, что его предало его окружение, в том числе военное и КГБ, он неслучайно выгнал предыдущего главу КГБ. Говорят, что его назначили замом представителя Совета безопасности, а вы его с тех пор вообще видели? Я не удивлюсь, если он где-то втихаря сидит на даче под охраной взвода автоматчиков, а, может быть, и в закрытой тюрьме», – заключил Фёдоров.

Напомним, ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Белоруссии готовится провокация. В свою очередь Начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков сообщил о готовности применять огнестрельное оружие.