Выборы
//exit;
21.03.2019, Симферополь, Олег Кравцов
 
Крым, Политика, Россия, Украина, Финансы
Просмотров:

Названа предварительная сумма ущерба, нанесенного Украиной Крыму

В Крыму поддержали высказанное спикером Госдумы Владиславом Володиным предложение выставить Украине счет за убытки, понесенные полуостровом за 25 лет украинской независимости.

Об этом в интервью “Комсомольской правде” заявил российский сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Оценить, наконец, такой ущерб — это было давнее предложение крымчан. От жителей, от депутатов госсовета. Пора поставить все с головы на ноги. Это ведь Украина аннексировала Крым в 1991-м! Нам по законам СССР высказаться на референдуме о принадлежности полуострова в период распада Союза так и не дали”, – сказал Цеков.

Он также назвал, что было построено в Крыму с 1991 по 2014 год.

“Одна украинская гимназия. Дорога от аэродрома Бельбек в Форос — потому что в Бельбек прилетали украинские президенты, а в Форосе они отдыхали. Ветка газопровода ДжанкойКерчь. Пальцев одной руки хватит перечислить (если не считать дворцов на побережье)”, – уточнил политик.

При этом он добавил, что за этот же период крупные сельхозпредприятия, инфрастуктура пришли в полнейший упадок, а многие дороги не ремонтировались со времен СССР.

“Электросети и электростанции не реконструировались, не модернизировались. Детсады, школы и дома культуры ветшали — в сельской местности до половины… Они относились к нам как к чужой территории с населением, настроенным против Киева. Потому только растаскивали земли вдоль моря — до сих пор их перепродают”, – заявил сенатор.

При этом, отметил он, за пять последних лет в крымских детсадах появились 15 тысяч новых мест в детсадах, построен мост, аэропорт, трасса «Таврида», новые ТЭС, продолжают открываться больницы и поликлиники.

“А с их стороны что было за это время — перекрытие Северо-Крымского канала, подрыв линий электропередач и прекращение подачи в Крым и воды, и электричества”, – подчеркнул сенатор.

По его мнению, ущерб может быть оценен в сотни миллиардов рублей.

“Если подсчитывать в валюте, как полагаю, он составит не менее 10 миллиардов долларов. Это потери, которые Крым понес при Украине”, – уточнил Цеков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть