Названа предварительная сумма ущерба, нанесенного Украиной Крыму

21.03.2019, Симферополь, Олег Кравцов

В Крыму поддержали высказанное спикером Госдумы Владиславом Володиным предложение выставить Украине счет за убытки, понесенные полуостровом за 25 лет украинской независимости.

Об этом в интервью “Комсомольской правде” заявил российский сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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“Оценить, наконец, такой ущерб — это было давнее предложение крымчан. От жителей, от депутатов госсовета. Пора поставить все с головы на ноги. Это ведь Украина аннексировала Крым в 1991-м! Нам по законам СССР высказаться на референдуме о принадлежности полуострова в период распада Союза так и не дали”, – сказал Цеков.

Он также назвал, что было построено в Крыму с 1991 по 2014 год.

“Одна украинская гимназия. Дорога от аэродрома Бельбек в Форос — потому что в Бельбек прилетали украинские президенты, а в Форосе они отдыхали. Ветка газопровода Джанкой–Керчь. Пальцев одной руки хватит перечислить (если не считать дворцов на побережье)”, – уточнил политик.

При этом он добавил, что за этот же период крупные сельхозпредприятия, инфрастуктура пришли в полнейший упадок, а многие дороги не ремонтировались со времен СССР.

“Электросети и электростанции не реконструировались, не модернизировались. Детсады, школы и дома культуры ветшали — в сельской местности до половины… Они относились к нам как к чужой территории с населением, настроенным против Киева. Потому только растаскивали земли вдоль моря — до сих пор их перепродают”, – заявил сенатор.

При этом, отметил он, за пять последних лет в крымских детсадах появились 15 тысяч новых мест в детсадах, построен мост, аэропорт, трасса «Таврида», новые ТЭС, продолжают открываться больницы и поликлиники.

“А с их стороны что было за это время — перекрытие Северо-Крымского канала, подрыв линий электропередач и прекращение подачи в Крым и воды, и электричества”, – подчеркнул сенатор.

По его мнению, ущерб может быть оценен в сотни миллиардов рублей.

“Если подсчитывать в валюте, как полагаю, он составит не менее 10 миллиардов долларов. Это потери, которые Крым понес при Украине”, – уточнил Цеков.