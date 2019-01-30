Названы две версии исчезновения капитана «Норда»

30.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Пропавший капитан керченского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко мог исчезнуть благодаря спецслужбам. Об этом пишет «Московский комсомолец», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Издание рассматривает две версии исчезновения капитана. По одной из них, как сообщил адвокат Горбенко Максим Могильницкий, моряка могли похитить украинские силовики с целью давления на него.

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«Все обставляют так, будто Горбенко скрывается. Позднее это будет использовано как повод для взятия его под стражу. Еще один вариант – удержание с целью оказания психологического давления на капитана, дабы тот подписал, наконец, соглашение со следствием», – предполагает адвокат.

Второй вариант озвучил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его версии, Горбенко мог предпринять попытку покинуть Украину.

«Капитан, потеряв надежду, что украинские власти, наконец, его отпустят, решил своим путем двигаться в сторону Родины. Надо вспомнить, что несколько моряков с этого сейнера пользуясь, мягко говоря, не самой блестящей организацией пограничного контроля на Украине, смогли перебраться в Крым через Белоруссию. Возможно, он тоже рассчитывает на такой сценарий. Теоретически, ему в этом могут помогать и российские спецслужбы. И если это так, то я не готов и не хочу их за это осуждать.

Украинские власти, действительно, сознательно издеваются над Горбенко и затягивают рассмотрение его дела без всяких на то оснований. Поэтому, если эта версия правильная, и им удастся его вывезти, то и хорошо. Так или иначе, однозначно сказать, что это провокация украинских спецслужб пока нельзя», – заявил Жарихин.

Напомним, украинские власти обвиняют Горбенко в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины», ему грозит до пяти лет лишения свободы. Оболонский районный суд Киева должен рассмотреть его дело 1 февраля. Ранее два члена экипажа «Норда» смогли вырваться через Белоруссию, еще семерых позже обменяли на украинских браконьеров.