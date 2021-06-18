Названы кремлевские кандидатуры на пост президента Белоруссии

18.06.2021, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин хочет заменить Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии, независимо от мнения Запада по этому поводу.

Об этом в эфире RT заявил либеральный российский политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встреча с Байденом на это никак на повлияла. Я думаю, что он хочет заменить Лукашенко на другого – более современного и более лояльного Кремлю правителя, но он не может этого сделать в условиях внешнего давления, когда этого хотят все. Поэтому все это дойдет до конституционной реформы начала 2022 года», – сказал Белковский.

В качестве возможных преемников он назвал владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина и бенефициара международного производителя удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко.

«Это бы мог быть крупный российский бизнесмен белорусского происхождения, патриот России и Белоруссии одновременно. Дмитрия Аркадьевича Мазепина упоминали уже неоднократно. Поэтому на него и был такой наезд, который потом был отменен. Видимо сказали из Москвы: не надо. И Протасевич забыл его имя на пресс-конференции. Или Андрей Владимирович Мельниченко, например. Мне ничего неизвестно об их амбициях», – поспешил заметить Белковский.

Напомним, белорусский экстремист Роман Протасевич в интервью телеканалу ОНТ намекнул на то, что Мазепин финансировал телеграм-канал «Нехта», координировавший протесты в Минске. Тему подхватили белорусские госпропагандисты.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать этот вброс, сославшись на отсутствие достоверных сведений. Сам российский бизнесмен был вынужден выступить с опровержением.