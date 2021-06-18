США готовят невиданную по масштабам диверсию против российских выборов в Госдуму

18.06.2021, Москва, Елена Острякова

Иностранные центры США, стран ЕС, НАТО и Украины начали активную масштабную и системную работу по дискредитации выборов в Госдуму РФ еще до их официального объявления с целью объявить их нелегитимными.

Об этом сегодня на заседании рабочей группы Совета Федерации РФ по мониторингу признаков вмешательства в суверенные дела РФ заявил сенатор Владимир Джабаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Окончательной целью этой работы является дискредитация всей избирательной системы России к президентской избирательной кампании 2024 года. Понимая невозможность повлиять на подлинное волеизъявление российских граждан, иностранными центрами ставится задача вызвать недоверие к самим итогам российских выборов», – сказал Джабаров.

Он напомнил, что законом США от 2014 года ответственным за «развитие демократии в России» назначен Госдепартамент, а законом 2017 года ему дано право привлекать к этой работе страны ЕС, НАТО, Украину и ОБСЕ.

«По имеющимся данным, конкретная деструктивная работа по поводу сентябрьских выборов 2021 начата весной и координируется Госдепартаментом США. В ее реализации предполагается использовать аффилированные с Госдепом и американскими спецслужбами признанный в РФ иноагентом Фонд борьбы с коррупцией и признанную в России нежелательной организацию «Открытая Россия». Упомянутые структуры и другие ставленники Вашингтона должны, по заслуживающей доверия информации, с момента объявления начала избирательной кампании выдвигать кандидатами в депутаты Госдумы лиц из числа своих активистов-граждан России, которые не могут согласно действующему российскому законодательству быть зарегистрированными на законных основаниях. Таким образом, искусственно создается заведомо провокационная ситуация. Власти США и их союзники смогут поднять информационную шумиху, о якобы массовых нарушениях избирательных прав. Должностные лица стран НАТО и ЕС, СМИ и социальные сети, как бы независимые НПО и эксперты будут скоординировано требовать от российских властей «справедливости», то есть вопреки российским законам зарегистрировать официальными кандидатами определенных из-за рубежа лиц. Такого рода предложения были озвучены в марте в Брюсселе Владимиром Кара-Мурзой (вице-президент основанного в 2014 году в Вашингтоне фонда «Свободная Россия», признанного в РФ нежелательной организацией)», – сказал Джабаров.

По его информации, в период предвыборной кампании следует ожидать попыток устраивать в России противоправные уличные акции с их последующим освещением иностранными СМИ и соответствующими социальными сетями.

«В момент проведения голосования с помощью элементов искусственного интеллекта из-за рубежа предполагается проведение мониторинга записей с видеокамер, установленных на избирательных участках для контроля над выборами. Подкрепленный иностранным программным обеспечением типа «Ревизор» данный поиск, по замыслу его организаторов, позволит создать иллюзию массовых нарушений и с помощью так называемых добровольных помощников, прошедших отбор и обучение американцами, сразу после окончания голосования планируется объявить о неопровержимых доказательствах злонамеренного подхода к выборам российских властей и массовых подтасовках. Есть сведения, что данной работой займутся польские НПО «Отечественная политика» и «Глобал Лаб», – сказал Джабаров.

По окончании выборов планируется проведение протестных акций перед российскими загранучреждениями в странах Запада. Для этого будет задействована большая группа русскоязычных лиц из числа жителей Прибалтики и обитающих в странах НАТО выходцев из СНГ.

«Они попытаются организовать общемировой митинг против ущемления демократии в России. Координация данного масштабного пропагандистского антироссийского спектакля, судя по имеющейся информации, возлагается на так называемый Штаб протестных действий (структура, связанная с ФБК)», – отметил сенатор.

Он полагает, что будет реализован «белорусский сценарий», то есть имитация всеобщего непризнания их итогов в мире. Последуют синхронизированная по времени публичная реакции должностных лиц, политиков, журналистов, экспертов и «правозащитников» в ряде стран ЕС и НАТО, проведение различных резолюций антироссийского характера через Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ.

«Комитетом по международным делам Европарламента в мае уже предусмотрено представить на сентябрьской сессии доклад по поводу принципов отношений с Россией. Есть данные, что в проекте будет призыв не признавать российские парламентские выборы и избранную по их итогам Госдуму», – сказал Джабаров.

Подрывная работа продолжится и после выборов. К российским президентским выборам будет формироваться накопительное досье за 2021-23 гг., основанное на данных недобросовестных наблюдателей от ОБСЕ на парламентских выборах

«Нельзя исключить, что для углубления внешнеполитического фона – США и страны НАТО будут дестабилизировать ситуацию в ближнем зарубежье: в Белоруссии, Молдавии, Армении, Нагорном Карабахе, Киргизии и на Донбассе. А также устраивать провокации в странах Восточной Европы по «чешской схеме». Поступающая из-за рубежа информация позволяет ожидать наращивания интенсивности и масштабов попыток вмешательства в наши внутренние дела уже в июне», – подытожил Джабаров.