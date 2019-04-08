Названы шокирующие для Порошенко итоги предстоящего второго тура

08.04.2019

Действующий президент Украины Петр Порошенко выжал из первого тура все, что только мог и уже существенно не улучшит свой результат.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил политтехнолог Сергей Гайдай.

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“Я думаю, что Порошенко выжал из этой кампании все, что возможно. Более того, я думаю, он рассчитывал, что отрыв Зеленского составит процентов пять, которые потом можно было бы наверстать, применяя админресурс и фальсификации. Теперь, наверное, его штаб осознает, что возникший отрыв уже не ликвидировать”, – сказал Гайдай.

Он уверен, что во втором туре Зеленский будет только прибавлять, поскольку у него, в отличие от Порошенко, небольшой антирейтинг”.

Также эксперт спрогнозировал распределение голосов во втором туре.

“Минимум 60% против 30% или даже 70% против 30% в пользу Зеленского. Вряд ли Порошенко нарастит свою поддержку больше, чем в два раза, а вот Зеленский вполне может это сделать”, – говорит политтехнолог.

При этом он не верит, что Порошенко может с кем-то договориться к кем-то из не попавших во второй тур кандидатов о своей поддержке.

“Он слишком сильно всех против себя настроил. Союзы с его техническими кандидатами будут выглядеть смешно, а политики, которые хотят реального будущего, вряд ли поддержат президента, понимая, что идти в союз с токсичным кандидатом не стоит. Поэтому я не особо верю в союзы с президентом. А вот в союз к Владимиру Зеленскому будут стремиться многие”, – резюмировал Гайдай.

Напомним, что в первом туре комик Зеленский набрал более 30% голосов, тогда как Порошенко – менее 15%.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Гайдай рассказал, что ранее работал на Порошенко, а теперь пришел к выводу, что, нынешний президент Украины потерял нравственность.