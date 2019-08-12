Названы военные склады Украины, где возможны взрывы

12.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Представители НАТО предупредили о возможности новых диверсий в ближайшее время на складах военного имущества украинской армии.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представители Североатлантического Альянса подчеркнули, что им известно, что в августе-сентябре на национальных арсеналах и базах вооружения и военной техники Украины возможны диверсии с использованием БПЛА и о возможной причастности к этому высшего командного состава ВСУ.

Под угрозой находятся 303-я центральная артбаза хранения ракет и боеприпасов, 434-я центральная ракетная база в Кировоградской области, 431-я база хранения зенитно-ракетного вооружения в Полтавской области и 2572-я центральная артбаза вооружения в Артёмовске», – рассказал он.

По информации представителя оборонного ведомства, в настоящее время совместные комплексные комиссии представителей НАТО и украинских военных продолжают работать в частях ВСУ. С 15 августа в 57-й, 17-й, 25-й бригадах, а также 107-м артполку и 222-й центральной артиллерийской базе.

«Кражи военного имущества, переданного НАТО в Украину, стали настолько масштабны, что США отправляет инспекционную группу для проверки наличия, технического состояния и порядка хранения военного имущества. Работа комиссии спланирована с сентября по октябрь 2019 года. До окончания работы комиссии поставки военного имущества в Украину от стран-участниц НАТО приостановлены», – добавил Даниил Безсонов.