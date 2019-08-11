Проверка НАТО: Украина разворовала предоставленную помощь

11.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Западные партнёры оказались поставлять Украине оружие из-за высокой вероятности его пропажи и попадания к террористам ИГИЛ.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что разведкой ДНР получены данные об активном ведении переговоров военно-политическим руководством Украины с Североатлантическим Альянсом о поставках летального вооружения и военного имущества. Однако очередной этап переговоров зашёл в тупик.

«В качестве аргумента партнеры Украины сообщают результаты проверок наличия вооружения и имущества, поставленного в страну в предыдущие годы. Так, в результате работы комплексной комиссии НАТО, проведенной в период с 16 по 27 мая 2019 года в соединениях и воинских частях ВСУ выявлена недостача более 300 технических изделий.

Из них, 230 приборов ночного видения AN/PVS-14, 29 биноклей AN/PVS-7 B/D, и 20 тепловизоров Thermal-Eye X320 на сумму более миллиона долларов», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также отметил, что очередной проверкой, проведённой на прошлой неделе в подразделениях 30-й бригады ВСУ, выявлена недостача еще 4-х приборов ночного видения GPNVG-18, поставленных в 2018 году в разведподразделения соединения. Более того, все недостающие приборы были заменены на китайские аналоги.

«По сообщению командования проверенных соединений ВСУ, они к воровству и подмене имущества не причастны, и оно было получено именно в таком комплекте с баз хранения», – добавил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, по информации Безсонова, представители НАТО продемонстрировали украинской стороне фото и видеодоказательства обнаружения части похищенного военного имущества у уничтоженных террористов ИГИЛ в Ираке и Ливии.

Напомним, ранее официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщал, что террористы запрещённой в России организации ИГИЛ, находясь в составе украинских вооружённых формирований, обучают военнослужащих ВСУ тактике применения ударных БПЛА.