30.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Туризм, Украина
Просмотров:

Не бардак, а «стремление к свободе» – Кулеба объяснил бунт украинцев в аэропорту




Украинские граждане, которые были эвакуированы из Вьетнама и должны были отправиться на обсервацию, но выламывали двери в аэропорту Борисполь в попытках сбежать, проявляли, таким образом, свое «стремление к свободе».

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Кулебы, «стремление украинцев к свободе» является неистребимым, хоть и ставит под угрозу общественные интересы.

«Я без всякой иронии хочу сказать, что мы стали с вами свидетелями очередного неистребимого стремления украинцев к свободе. Мы увидели, что украинец готов пренебречь всеми общественными интересами, процедурами ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси и уехать домой», – заявил Кулеба.

Напомним, прилетевшие рейсом из Вьетнама в Киев граждане Украины проигнорировали требования погранслужбы о необходимости изоляции и взломали двери, чтобы выйти из аэропорта «Борисполь».

Свои действия, преодолевая вялое сопротивление пограничников, пытавшихся задержать прибывших пассажиров, украинцы сопровождали выкриками: «Это незаконно!», «Ублюдки! Суки! Фашисты!», «Свобода!» и т.п.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть