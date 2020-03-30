Не бардак, а «стремление к свободе» – Кулеба объяснил бунт украинцев в аэропорту

30.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские граждане, которые были эвакуированы из Вьетнама и должны были отправиться на обсервацию, но выламывали двери в аэропорту Борисполь в попытках сбежать, проявляли, таким образом, свое «стремление к свободе».

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кулебы, «стремление украинцев к свободе» является неистребимым, хоть и ставит под угрозу общественные интересы.

«Я без всякой иронии хочу сказать, что мы стали с вами свидетелями очередного неистребимого стремления украинцев к свободе. Мы увидели, что украинец готов пренебречь всеми общественными интересами, процедурами ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси и уехать домой», – заявил Кулеба.

Напомним, прилетевшие рейсом из Вьетнама в Киев граждане Украины проигнорировали требования погранслужбы о необходимости изоляции и взломали двери, чтобы выйти из аэропорта «Борисполь».

Свои действия, преодолевая вялое сопротивление пограничников, пытавшихся задержать прибывших пассажиров, украинцы сопровождали выкриками: «Это незаконно!», «Ублюдки! Суки! Фашисты!», «Свобода!» и т.п.