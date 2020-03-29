Санжары наоборот: Украинцы взломали двери аэропорта, отказавшись от карантина

29.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Прилетевшие рейсом из Вьетнама в Киев граждане Украины проигнорировали требования погранслужбы о необходимости изоляции и взломали двери, чтобы выйти из аэропорта «Борисполь».

Свои действия, преодолевая вялое сопротивление пограничников, пытавшихся задержать прибывших пассажиров, украинцы сопровождали выкриками: «Это незаконно!», «Ублюдки! Суки! Фашисты!», «Свобода!» и т.п.

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«Рейс Airbus 350 из Вьетнама был совершенно бесплатным: украинцев по договоренности с нашим посольством «захватили по дороге» самолетом, организованным вьетнамским бизнесменом для эвакуации вьетнамцев из Украины.

И условием бесплатной эвакуации была как раз подписка с согласием на 14-дневную обсервацию. Обсервация должна была происходить в хорошем отеле с доплатой 200 евро с человека на обеспечение всем необходимым. Эвакуированные обязательства подписали – однако сбежали, только прилетели в Борисполь.

И это тоже иллюстрация к уровню гражданской ответственности украинцев. Если ты согласился собственной подписью на бесплатный рейс и обсервацию-тогда езжай на ту обсервацию. Если тебя не устраивает обсервация (условия, цена и т. п) – тогда ты просто ищешь другой, не бесплатный рейс. Но подписать и передумать… В целом это основание для админдела и штрафа.На сумму минимум стоимость билетов туда и обратно + стоимость обсервации (тоже стоило бы двойную минимум выставить).

Но это Украина. Официальные структуры уже согласились на самоизоляцию дома эвакуированных пассажиров. И ни о каких наказаниях или компенсациях за нарушенные договоренности речь не идет», – отмечает украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Напомним, что несколько недель назад украинцы устроили массовые беспорядки в поселке Новые Санжары, куда прибыли автобусы с эвакуированными из Китая соотечественниками, которых разместили на карантин в местном санатории.