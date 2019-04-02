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02.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Киев, Мнение, Украина
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«Не боги горшки лепят» : Зеленского сравнили с Трампом

Член коллегии МВД Украины и нардеп Антон Геращенко рассыпался в комплиментах в адрес лидирующего в избирательной гонке шоумена Владимира Зеленского, сравнив его с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть президент одной супердержавы – Соединенных Штатов Америки, он 12 лет провел свое ток-шоу на телевидении и стал президентом, его фамилия Трамп, поэтому не боги горшки обжигают, всему можно научиться, но очень важно, кто будет в команде Зеленского, короля делает свита. Какая свита у Петра Алексеевича Порошенко мы все знаем, мы это все пять лет видели, последняя история с «Укроборонпромом» это еще больше показала.

Также Геращенко повторил свой тезис, который уже цитировал ПолитНавигатор.

“Что касается других моментов, вопрос о том, как Зеленский будет верховным главнокомандующим. Сейчас уже ходят слухи, распускают в социальных сетях, что офицеры будут массово заявлять о том, что они откажутся выполнять приказы президента Зеленского. Я ответственно заявляю: если какой-нибудь украинский военный или солдат скажет, что он не будет выполнять приказы верховного главнокомандующего, его нужно немедленно отдавать под суд, потому что присяга приносится не Петру Порошенко, не Виктору Ющенко и не Владимиру Зеленскому, она приносится украинскому народу”, – резюмировал чиновник.

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