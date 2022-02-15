«Не более, чем пара недель», – политолог о времени, которое нужно Путину для решения по Донбассу

15.02.2022  14:24 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия


Обращение к президенту России о признании ЛНР и ДНР, которое сегодня поддержали депутаты Госдумы, развязывает руки руководству страны.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Сергей Марков.

Обращение к президенту России о признании ЛНР и ДНР, которое сегодня поддержали депутаты Госдумы,...

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«Россия будет давить на киевский режим с тем, чтобы принудить его выполнять «Минские соглашения». Если Украина не будет выполнять «Минские соглашения», тогда будет признание со стороны России. Я думаю, на это у Киева есть не более, чем пара недель.

В случае признания, для России это будет означать усиление противостояния с Западом, но и усиление российских позиций», – заявил Марков.

 

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