«Не дай бог мне в подразделение насильно мобилизованных» – командир ВСУ

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Вместо того, чтобы хватать кого попало по спортзалам и ночным клубам, украинское государство должно мотивировать население идти на войну, обещая украинцам «перемоги» и приключения.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-боевик «Азова», а ныне подразделения аэроразведки Terra 3 ОШБр ВСУ Николай Волохов, позывной «Абдулла», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, я когда смотрю ленты новостей [рейды украинских военкомов по спортзалам и и магазинам], я бы их не ловил, этих людей, очень сложно заставить», – сказал «Абдулла».

Ведущая поинтересовалась, нужен ли ему такой на фронте.

«Пойманный? Не дай бог, нет-нет, ни в коем случае. Потому что нельзя никого заставить воевать. Заставить человека выполнять какую-то работу очень сложно. Примитивную работу – Бог с ним, можно себе представить систему, где кого-то бьют палкой, и он носит ящики, кладёт не очень аккуратно, поднимает не очень бережно, но делает. А можно ли таким способом заставить программиста написать хорошую программу или художника нарисовать картину? На войне заставить что-то сделать очень сложно, и это не будет эффективно. А государство будет платить деньги, будет обеспечивать. Я не совсем понимаю, зачем это делается», – ответил экс-азовец.

Он выразил твёрдую уверенность, что самый правильный подход здесь – «это мотивация».

«Да, война это плохо, война это опасно, но это с нами уже случилось, и единственный способ у нас выйти из этого положения – это её победить. А для того, чтобы победить, нужно всем объединиться и сделать это. Я считаю, что правильная мотивация для человека – это как раз победа. Ну, и может ещё немного приключений. … Моменты победы, моменты больших трудностей, риска для жизни, это в действительности очень и очень большое приключение», – объяснил Волохов.

Отметим, ранее один из комбатов ВСУ также жаловался, что принудительно мобилизованные граждане Украины – это не воины, и им нечего делать в боевых подразделениях.