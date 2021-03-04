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04.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
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«Не дай Бог вернуться на Украину» – бежавший экс-боевик «АТО»

Новости Украины

На Украине наступил период «руины», и вне зависимости от смены внутренней власти, эта страна будет всё дальше скатываться в пропасть нищеты, преступности и беззакония.

Об этом в эфире телеканала «КТР» заявил видеоблогер, бывший участник «АТО», служивший в составе ССО ВСУ, Александр Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не дай Бог вернуться на Украину. Даже если власть поменяется, у Украины нет перспектив, по крайней мерее в период «руины». В течение нашего поколения перспективы там нет вообще никакой. Сейчас на Украине просто опасно находиться, а в будущем там будет ещё опасней, даже если эта власть сменится.

Ничего не поменяется без внешнего влияния. Страна в принципе в руинах, и это будет только усугубляться – закон не работает, и она будет всё более опасной», – сказал Мединский.

Напомним, ранее бывший сотрудник СБУ заявил, что нынешняя Украина очень похожа на фашистскую Германию – её нацистская власть творит множество преступлений, а население, хоть и догадывается о происходящем, но упорно гонит от себя эти мысли.

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