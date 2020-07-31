Попадают в обморок – экс-офицер СБУ о предстоящей денацификации Украины

31.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Нынешняя Украина очень похожа на фашистскую Германию – её нацистская власть творит множество преступлений, а население, хоть и догадывается о происходящем, но упорно гонит от себя эти мысли.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда наша армия в 1945 году пришла в Берлин, немцы начали говорить: «Мы не знали, что евреев миллионами убивали. Нам всем говорили, что они уехали на моря, в другие страны, и так далее». Я думаю, что это такая загадка психики – наверное, прекрасно те же немцы, жители фашистской Германии, догадывались, но боялись сами себе признаться и гнали от себя эти мысли.

И изменили для себя они эти мысли, когда прошла денацификация после разгрома фашистской Германии, когда им начали показывать документальные фильмы про Гестапо, про Холокост. Тогда они поверили, впустили эту правду к себе.

Говорят, когда местных жителей заставляли смотреть документальные фильмы с кадрами из концлагерей, они падали в обморок – они не могли поверить, что это было всего лишь несколько лет назад, при их жизни», – отметил он.

Бывший офицер СБУ подчеркнул, что такой же болезненной для народа будет и денацификация Украины.

«Я думаю, и на Украине – пока полностью не сменится власть, люди будут гнать от себя эти мысли (о преступлениях в Донбассе, на Майдане и пр. – прим. ред.), и не будут верить. В качестве денацификации их нужно отвезти в мариупольскую библиотеку (тайная тюрьма СБУ – ред.), отвезти и показать, я бы с удовольствием там гидом поработал, рассказал, где и что было», – добавил Прозоров.